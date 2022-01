L'Amica Geniale 3, il trailer dell'attesissima fiction Rai annuncia la data d'uscita

Durante la conferenza stampa di questa mattina, la RAI ha annunciato l'arrivo della terza stagione de L'Amica Geniale, ispirata al terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante: il sottotitolo di questo nuovo ciclo da 8 episodi sarà infatti "Storia di chi fugge e di chi resta".

La storia di chi fugge è quella di Elena, quella di chi resta è quella di Lila, le due giovani protagoniste interpretate nuovamente da Margherita Mazzucco e Gaia Gerace, dopo la recente conferma delle attrici de L'Amica Geniale.

Ne L'Amica Geniale 3, le ritroveremo cresciute: Lila si è sposata a 16 anni e ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e con lui la vita agiata e lavora come operaia in condizioni di lavoro durissime; Elena, invece, è andata via da Napoli per studiare alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha permesso di entrare a far parte di un ambiente colto e benestante.

Entrambe hanno provato a cambiare le proprie vite, forzando quelle barriere che rischiavano di intrappolarle in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione: attraverso le storie di Lila e Lenù, Ferrante racconta la nuova e dura realtà femminile degli anni '70, in uno scenario ricco di speranze, ma anche di tensioni e di incertezze. Nonostante le scelte di vita e le opportunità le abbiano divise, Elena e Lila rimangono unite da un fortissimo legame.

Per il regista Daniele Luchetti, L'Amica Geniale 3 è "un grande romanzo che mentre giravo definivo 'epico domestico'. Perché ogni giorno provavo a tenere assieme due elementi: quello che ricordavo delle dinamiche familiari personali in quegli anni (il domestico), e gli echi della storia che entravano in casa mentre fuori tutto provava a cambiare (l’epico). Il mio intento è stato quello di raccontare in modo veritiero e interessante il tentativo di "liberazione" delle donne di quell'epoca".

"A me quegli anni lontani sembravano vicini per ragioni anagrafiche, ma non è stato lo stesso per gli attori" ha proseguito Luchetti. "Mi sono trovato spesso a spiegare a persone molto più giovani di me cosa fosse stata la rivoluzione dei costumi degli anni ‘70 e a chiedere loro di identificarsi in quei tentativi di cambiamento e dissoluzione".

Come anticipato da alcuni teaser de L'Amica Geniale 3 apparsi sulla rete ammiraglia della Rai nei giorni scorsi, l'attesissima terza stagione arriverà su Rai1 a partire da domenica 6 febbraio, per 4 prime serate. A seguire, la celebre fiction Rai sbarcherà negli Stati Uniti, dove i romanzi della Ferrante sono stati un vero e proprio caso letterario di successo: a partire dal 28 febbraio, la serie esordirà su HBO e in streaming su HBO Max.