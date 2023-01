L'amica geniale 4: Alba Rohrwacher e Irene Maiorino sono Lenù e Lila nella prima foto!

Con il nuovo scatto ufficiale tratto da L'amica geniale 4, HBO e Rai hanno confermato il casting di Irene Maiorino nei panni della versione adulta di Lila Cerullo. La stagione, come noto a tutti gli appassionati lettori della saga di Elena Ferrante, adatterà il quarto e ultimo capitolo, Storia della bambina perduta. Annunciato il resto del cast.

Come dicevamo in apertura di news, è stato completamente rinnovato il cast che vedrà protagonisti stavolta Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù) come anticipato dal finale de L'amica geniale 3, Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore. Il soggetto e le sceneggiature sono firmati Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

Questa quarta e ultima stagione della serie, co-produzione tra Rai e HBO, è diretta da Laura Bispuri e i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI Com.

A decretare la scelta della Maiorino nella parte di Lila, soprattutto la somiglianza con la precedente attrice, Gaia Girace, tanto che in molti erano convinti che la stessa attrice avesse già fatto la sua comparsa nell’episodio conclusivo della passata stagione. In una scena infatti, Lila guarda fuori dalla finestra attraverso le veneziane e secondo alcuni a interpretare il personaggio in versione adulta era già Irene Maiorino.

Come possiamo leggere nella sinossi ufficiale del romanzo, le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, e hanno alle spalle due vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e rinascite. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione dove sono nate, una prigione fatta di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica.