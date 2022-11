L'Amica Geniale 4: Irene Maiorino confermata come Lila adulta nella nuova stagione?

L'indiscrezione era già stata all'ordine del giorno dopo la conclusione della Stagione 3 de L'Amica Geniale, ma adesso sembra ormai certo in quanto la notizia si è nuovamente diffusa a macchia d'olio attraverso i social. Irene Maiorino interpreterà la versione adulta di Lila Cerullo nella quarta stagione della serie in coppia con Alba Rohrwacher.

Il nome di Irene Maiorino era spuntato subito, una volta partito il toto-casting per il personaggio, mentre un'altra papabile candidata era Luisa Ranieri, che aveva di recente dato prova del suo physique du rôle da donna napoletana in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

A favorire Maiorino, soprattutto la somiglianza con la precedente attrice, Gaia Girace, tanto che in molti erano convinti che, in realtà, la Maiorino avesse già fatto la sua comparsa nell’episodio. In una scena infatti, Lila guarda fuori dalla finestra attraverso le veneziane e secondo alcuni era già la Maiorino a interpretarla, cosa che avrebbe senso per bilanciare il salto già avvenuto con Lenù.

Tuttavia, manca ancora una conferma sia da parte della Rai che dalle case di produzione della serie (tra cui c'è anche l'americana HBO), che intorno all’identità dell’attrice che affiancherà Rohrwacher continuano a mantenere il massimo riserbo. Un post pubblicato su Instagram e poi rimosso dall’azienda Rocchetti, specializzata nella realizzazione di parrucche per il piccolo e grande schermo, sembra però fugare ogni dubbio.

Nel post in questione si vedevano due buste contenenti le parrucche preparate per le due attrici protagoniste, per permettere loro di entrare meglio nella parte di Elena e Lila. Come spesso accade, sulla foto si taggano le persone coinvolte, anche se non presenti. Sulla busta destinata ad Elena il tag è ovviamente per Alba Rohrwacher, mentre su quella per Lila il tag rimandava proprio a Irene Maiorino.

Dopo questa ulteriore riprova, non resta che attendere il comunicato ufficiale della Rai. A proposito di Rai, questa sera andrà in onda la seconda parte di Esterno notte, serie di Marco Bellocchio incentrata su Aldo Moro.