L'amica geniale: ecco da chi saranno interpretate Lila e Lenù nella stagione 4

L'amica geniale 3 è giunta al termine e finalmente proprio nelle battute finali dello show prodotto da HBO in collaborazione con la Rai abbiamo avuto la possibilità di vedere il nuovo volto di Lenù nella versione più adulta della sua vita.

Mentre è in fuga con Nino Sarratore su un aereo, pronta a vivere finalmente la sua esistenza senza più limitazioni, Elena Grego si alza e dirigendosi nel bagno del velivolo si specchia, mostrando a tutti i telespettatori il riflesso di Alba Rohrwacher.

L'attrice, compagna del regista Saverio Costanzo che ha diretto i primi due capitoli de L'amica geniale, è già apparso in un certo qual modo nella serie, essendo la voce narrante delle storie di Lila e Lenù. Sapevamo già da tempo del cambio di protagoniste ne L'amica Geniale, ma comunque, ha fatto un certo effetto vedere un viso differente da quello di Margherita Mazzucco che ha fatto conoscere al grande pubblico questo personaggio.

E mentre Gaia Girace saluta sul Instagram la sua Lila, non è ancora chiaro chi prenderà il suo posto. Sul web circolano molti nomi, da quello di Luisa Ranieri a quello di Irene Maiorini ma per il momento, ancora non sono giunte conferme.

Per ulteriori approfondimenti, date uno sguardo al nostro punto di vista su L'amica Geniale 3 e fateci sapere cosa ne pensate di questa grande produzione internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante.