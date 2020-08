L'Amica Geniale, continua il mistero sull'autrice: Elena Ferrante è uomo o donna?

Una delle serie più di successo presente nel palinsesto Rai è quella dedicata all'opera di Elena Ferrante. Dopo il recente rinnovo de L'Amica Geniale, i fan hanno quindi ripreso a discutere sulla vera identità dell'autrice.

Come sapete infatti quello di Elena Ferrante è un nome d'arte, dietro cui si cela il vero responsabile dei libri incentrati sulle vicende di Elena Greco e Raffaella Cerullo. Nessuno ha mai scoperto la sua identità, tanto che nel corso degli anni sono state fatte varie ipotesi, tra cui quella di Anita Raja, saggista e scrittrice, moglie di Domenico Starnone. Altri invece pensano che si tratti di un uomo, che ha scelto come pseudonimo un nome femminile per sviare ancora di più le ricerche, secondo loro il vero autore sarebbe quindi Marcello Frixione, autore conosciuto nel mondo degli appassionati di poesia.

Nel corso degli anni Elena Ferrante non ha dato nessun indizio riguardo la sua vera identità, pubblicando anche un libro intitolato "La Frantumaglia", in cui sono presenti lettere e interviste all'autrice, in cui spiega i motivi che l'hanno portata a scegliere un nome d'arte e a non far mai vedere il proprio volto. Infine vi segnaliamo questa interessante intervista alla protagonista de L'Amica Geniale, in cui Ludovica Nasti parla dell'impatto che ha avuto la sua malattia.