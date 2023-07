L'Amica Geniale, dove è stata girata la serie Rai - HBO?

L'Amica Geniale è una delle serie tv più amate in Italia. Ogni volta che gli episodi vanno in onda, riesce a collezionare ascolti di altissimo livello. La serie, ambientata a Napoli, ha reso iconici alcuni importantissimi luoghi della città. Ma dove è stata effettivamente girata l'Amica Geniale?

Mentre si è scoperto in che anni è ambientata L'Amica Geniale, non resta che capire quali sono stati i set a cielo aperto della serie. Il famoso Rione Luttazzi, presente nelle puntate, non esiste ma è stato costruito interamente nella provincia di Caserta. In generale, l'Amica Geniale tocca diversi angoli dello stivale partendo da Napoli e passando per Firenze e Torino. Alcune scene iconiche della serie, invece, riprendono dei luoghi storici della città partenopea.

Nelle puntate sono presenti alcuni luoghi iconici della Campania che hanno ispirato i romanzi e che ritroviamo all'interno della serie: tra questi Piazza dei Martiri, Posillipo e Corso Umberto I, zona universitaria della città, famosa per la presenza di diverse facoltà della Federico II e centro della vita politica ed universitaria cittadina. A fare da sfondo alle vicende delle due protagoniste ci sono anche altre città italiane come le già citate Firenze e Torino.

