L'amica geniale: Lila ed Elena sono cresciute nelle nuove immagini della seconda stagione

In attesa di sapere la data di uscita della seconda stagione, attesa sulla Rai per il 2020, L'amica geniale è tornata a mostrarsi con una serie di immagini ufficiali che mostrano Lila ed Elena ormai adulte.

Basata sul secondo volume della quadrilogia di Elena Ferrante, intitolato 'Storia del nuovo cognome', la nuova stagione sarà composta da otto episodi e riprenderà da dove è terminato l'ultimo episodio andato in onda: siamo negli anni '60, Lila (Gaia Girace) si è appena sposata, mentre Elena (Margherita Mazzucco) decide di frequentare l'università a Pisa.

Prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment e in coproduzione con Umedia, la seconda parte della serie andrà in onda sempre su Rai 1 nella primavera del 2020.

Sei dei nuovi episodi sono stati diretti nuovamente da Saverio Costanzo, già regista della prima stagione, mentre Alice Rohrwacher ha curato la regia del quarto e del quinto. Soggetto e sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e lo stesso Costanzo.

