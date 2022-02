L'Amica Geniale, l'omaggio a Raffaella Carrà era voluto: 'Era scomparsa da poco'

Anche la terza stagione de L'Amica Geniale si avvia verso la conclusione: la serie tratta dai libri di Elena Ferrante ha macinato numeri impressionanti anche questo weekend, il tutto mentre sempre più fan accorrono sui social a commentare i nuovi episodi, trovando spesso risposta alle proprie curiosità grazie al regista Daniele Luchetti.

Dopo aver difeso Gaia Girace e Margherita Mazzucco dall'accusa di essere troppo giovani per interpretare Lila e Lenù (confermando, inoltre, l'addio delle due attrici allo show dopo questa terza stagione), Luchetti è ad esempio intervenuto per confermare che la presenza di alcune canzoni di Raffaella Carrà negli episodi andati in onda la scorsa domenica fosse tutt'altro che casuale.

A chi chiedeva se la cosa non fosse da ritenersi un omaggio alla celebre conduttrice, infatti, Luchetti ha risposto: "La Carrà era appena scomparsa quando giravamo. Eravamo così commossi da volerle tributare un omaggio". Escogitare qualcosa per ricordare l'amatissima artista, d'altronde, non dev'esser stato particolarmente difficile, vista l'epoca in cui è ambientata la serie: una scelta, comunque, che sembra esser stata parecchio apprezzata da buona parte degli spettatori.

E voi, cosa ne pensate? Fate parte anche voi dei fan entusiasti di questi nuovi episodi della serie Rai? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi de L'Amica Geniale 3.