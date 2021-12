L'Amica Geniale, ecco quando tornerà su Rai 1 la serie tratta dai libri di Elena Ferrante!

Le riprese de L'amica Geniale 3 sono partite lo scorso Gennaio, e si sono concluse nel corso di quest'anno. Adesso tutti si chiedono quando potranno rivedere le protagoniste della serie tratta dai celebri libri di Elena Ferrante. Finalmente arriva una risposta.

Secondo quanto riportato nella presentazione dei Palinsesti Rai, la terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta, arriverà dopo il festival di Sanremo 2022, e dunque a Febbraio. Considerando che il Festival della canzone italiana quest'anno andrà in onda dall'1 al 5 Febbraio, possiamo aspettarci di rivedere Lila ed Elena in prima serata a partire dalla seconda settimana del mese. La Rai manderà in onda due puntate per volta in quattro appuntamenti, per un totale di otto episodi.

Il terzo romanzo della tetralogia non sarà portato sullo schermo da Saverio Costanzo, che ha brillantemente diretto le due stagioni precedenti. A prendere il timone sarà Daniele Lucchetti, che dovrà dirigere le due protagoniste, pronte al ritorno, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Inizialmente si era parlato di sostituirle con attrici più mature, decisione non approvata dal nuovo regista. Vedremo, dunque, come Mazzucco e Girace cresceranno sullo schermo, portando un'immagine autentica del passaggio da ragazze ad adulte. Una scelta, quella di tenerle, che potrebbe rivelarsi molto interessante.