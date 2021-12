L'Amica Geniale, ecco quando uscirà su Rai 1 la stagione 3

Ora è ufficiale: è stata annunciata la data della messa in onda della stagione 3 di L'Amica Geniale, una delle serie tv di maggior successo offerte dal palinsesto del servizio pubblico negli ultimi anni, in grado di attirare anche spettatori più giovani e solitamente poco avvezzi alla tv generalista. Quando rivedremo Lila e Lenù?

L'Amica Geniale 3 arriverà su Rai 1 da martedì 8 febbraio 2022, nella settimana successiva al Festival di Sanremo.

Serie tv di produzione italo-statunitense, L'Amica Geniale è una trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante e creata da Saverio Costanzo.



Prodotta da Wildside, Fandango e The Apartment, L'Amica Geniale è distribuita all'estero da Fremantle.

Dopo il grande successo della prima stagione, proseguito con la seconda sottotitolata Storia del nuovo cognome, ora ci accingiamo ad accogliere un nuovo racconto intitolato Storia di chi fugge e di chi resta.



Attualmente è in pre-produzione anche la quarta e ultima stagione con il titolo Storia della bambina perduta.

Molti fan si sono chiesti chi saranno le attrici di Lila e Lenù da adulte. La serie giostra intorno allo speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due ragazze degli anni '50 cresciute in un rione di Napoli con atmosfere da neorealismo.



L'ufficialità di L'Amica Geniale 3 è arrivata ad aprile 2020 ma la pandemia ha fatto slittare la produzione dello show.