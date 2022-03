L'Amica Geniale: Rai e HBO rinnovano la serie per una quarta e ultima stagione!

Come riportato da Deadline, Rai e HBO hanno rinnovato ufficialmente L'Amica Geniale per una quarta e conclusiva stagione che ovviamente adatterà per il piccolo schermo l'ultimo romanzo della saga famigliare scritta da Elena Ferrante, Storia della bambina perduta. Il libro è uscito nel 2014 mentre la stagione arriverà probabilmente tra un anno.

Dalla conclusione di Storia di chi fugge e di chi resta, sappiamo che le attrici protagoniste della serie cambieranno volto per meglio adattarsi all'età più avanzata dei personaggi, visto il salto temporale che attende questa storia e che la condurrà verso la sua conclusione. Il personaggio di Lenù avrà il volto di Alba Rohrwacher mentre l'interprete della Lila adulta deve ancora essere annunciata.

Scopriamo la sinossi ufficiale dell'ultimo romanzo della saga famigliare, Storia della bambina perduta, per come la riporta Amazon:

"Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara)."

