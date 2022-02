L'Amica Geniale, il regista conferma: 'Gaia e Margherita usciranno di scena domenica'

È un successo non privo di polemiche, quello de L'Amica Geniale: la serie Rai tratta dai best-seller di Elena Ferrante sta riscuotendo ormai da anni critiche entusiaste da parte di spettatori e critica, ma qualcuno continua a puntare il dito su alcuni aspetti della produzione, soffermandosi in particolare sull'età delle protagoniste.

Mentre ogni domenica sera milioni di spettatori continuano a seguire come ipnotizzati le vicende di Lenù e Lila (a proposito: qui trovate la nostra recensione dei primi episodi de L'Amica Geniale 3), infatti, in molti sui social trovano da ridire sul fatto che Gaia Girace e Margherita Mazzucco, entrambe 18enni, siano effettivamente troppo giovani per interpretare le due protagoniste ormai più che 30enni.

Una polemica che proprio non va giù al regista Daniele Luchetti, che tramite Twitter ha voluto difendere le due giovanissime star dello show: "A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico solo una cosa: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi" sono state le parole di Luchetti.

Una difesa, dunque, che conferma anche l'addio di Girace e Mazzucco allo show che le ha lanciate come due delle più promettenti attrici del panorama italiano e che questo weekend ce le mostrerà per l'ultima volta nei panni di Lila e Lenù. Per saperne di più sulla serie Rai, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su L'Amica Geniale.