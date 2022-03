L'Amica Geniale: la terza stagione arriva in Home Video

Dopo la notizia del rinnovo de L'Amica Geniale per una quarta stagione, la terza, diretta da Daniele Luchetti, si prepara ad arrivare in home video.

L'Amica Geniale - Storia di chi fugge e chi resta sarà distribuita in DVD da Eagle Pictures a partire dal 20 Aprile, e presenterà tra i suoi contenuti extra delle immagini di backstage con approfondimenti sulla storia, i personaggi e la regia della terza stagione della serie.

Lo show, tratto dai romanzi di Elena Ferrante, vede come personaggi principali le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle amiche Elena e Lila. Le due protagoniste in questa stagione sono ormai diventate donne. Infatti Lenù si è laureata alla Normale di Pisa e ha pubblicato il suo primo romanzo, mentre il matrimonio con Pietro la porta a trasferirsi a Firenze. Lila, invece, è ancora a Napoli e ha lasciato il marito. La giovane ha un lavoro nella fabbrica di salumi di Bruno Soccavo e abita in un tugurio con suo figlio Gennaro e il suo nuovo compagno Enzo, conducendo una vita completamente differente da quella dell'amica.

Voi acquisterete i DVD della serie targata Rai? Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato de L'Amica Geniale 3 nella nostra recensione.