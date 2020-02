L'amica geniale: Vertigo pubblica la splendida sigla vintage della seconda stagione

Vertigo Cinema ha pubblicato sul suo canale YouTube la sigla vintage della seconda stagione de L'amica geniale, intitolata Storia del nuovo cognome, serie tv creata e diretta da Saverio Costanzo e tratta dall'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. Il secondo ciclo di episodi è basato proprio sul secondo romanzo della tetralogia letteraria.

Il video mostra il tema musicale e i titoli d'apertura in una veste dal fascino antico e molto particolare. La seconda stagione de L'amica geniale è in onda in queste settimane con gli otto episodi che fanno riferimento al secondo libro della Ferrante, con le riprese che si sono svolte da marzo 2019.

Ora in pre-produzione ci sono altri sedici episodi che ripercorreranno la trama degli altri due libri dell'autrice.



La seconda stagione de L'amica geniale torna a parlare delle due protagoniste, Elena Greco e Raffaella Cerullo, che nella prima stagione sono due bambine degli anni '50 che vivono in un rione di Napoli. E proprio in napoletano è recitata la serie che si avvale dei sottotitoli in italiano per la comprensione al pubblico nazionale. Narratrice è ancora Alba Rohrwacher, con la sorella Alice Rohrwacher che ha partecipato con la regia di un episodio intitolato Il bacio.

Nel cast della serie Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio e Ludovico Nasti. La serie è distribuita all'estero da Freemantle con il titolo My Brilliant Friend.

Se vi siete persi la puntata di ieri sera su Everyeye trovate le anticipazioni degli episodi del 17 febbraio, che potrete poi recuperare su Rai Play. A dicembre è stato distribuito il trailer di Storia del nuovo cognome.