Amiche per la morte - Dead to Me: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione

Secondo quanto rivelato da Deadline, Netflix ha confermato Amiche per la morte - Dead to Me anche per una seconda stagione, che dovrebbe approdare in streaming nel corso della prossima stagione televisiva, nel 2020.

La notizia del rinnovo è stata annunciata dal colosso dello streaming nel corso del panel FYSee organizzato a Los Angeles. Una grande notizia quindi per la creatrice dello show Liz Feldman e le due protagoniste principali, ovvero Christina Applegate e Linda Cardellini, che continueranno quindi con le storie di questa inconsueta dark comedy.

La Applegate nella serie interpreta Jen, una donna dotata di un forte sense of humour nero e con un problema di rabbia che non vuole assolutamente affrontare. L'attrice ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme a Will Ferrel e Adam McKay, il regista del recente Vice che ultimamente ha avuto a che fare con diverse serie tv tra cui il dramma HBO Succession e lo show No Activity di CBS. I due, la cui collaborazione è iniziata con Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, lavoreranno con Netflix anche per la serie comedy musicale Eurovision. In molti di voi probabilmente ricorderanno anche la Applegate per essere stata una delle due sorelle viziate di Rachel in Friends.

Per quanto riguarda la Cardellini, si tratta della sua seconda collaborazione con il colosso dello streaming dopo la sua partecipazione alla serie Bloodline; recentemente è stata in sala con diversi film come nell'horror La Llorona - Le lacrime del male e nel gigantesco successo internazionale che è tuttora Avengers: Endgame; la rivedremo presto anche in Fonzo, il biopic su Al Capone con Tom Hardy protagonista.