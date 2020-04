La finale di Amici di Maria De Filippi in onda stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 andrà in onda la puntata finale di Amici 19, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Il via è in programma alle 21:20, in uno studio senza pubblico come deciso dalla stessa conduttrice che l'ha rivelato in un'intervista rilasciata di recente.

A contendersi la vittoria saranno i cantanti Gaia Gozzi e Giulia Molino ed i ballerini Javier Rojas e Nikolai Gorodiskii. A decidere saranno gli spettatori, attraverso il televoto al numero 4770001, a cui si dovrà inviare un SMS contenente il codice del proprio preferito. La produzione ha già annunciato che parte dei proventi saranno devoluti alla Protezione Civile per combattere l'emergenza Coronavirus.

Veniamo quindi ai premi: si va da 7mila a 150mila Euro. Quest'ultimo ovviamente sarà assegnato al vincitore del programma, mentre 50mila Euro saranno dati al primo classificato in una delle due categorie. E' previsto anche il Premio Tim della Critica, che ammonta a 50mila Euro ed assegnato da una giuria, mentre i 20mila Euro per il premio Tim Music andrà all'inedito più ascoltato. Tutti e quattro invece riceveranno 7mila Euro per la partecipazione alla finale.

La giuria giuria di Amici 19 sarà composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte ed Alessia Marcuzzi, affiancati dal VAR di Beppe Vessicchio e Luciano Cannito.