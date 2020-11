Amici 20, Maria De Filippi sceglie Lorella Cuccarini: sarà la nuova prof di danza

Nella scorsa stagione televisiva Lorella Cuccarini è stata protagonista del pomeriggio di Rai 1 al fianco di Alberto Matano ma, l'esperienza de La Vita in Diretta non si è chiusa nel migliore dei modi. Ora la conduttrice ha però voltato pagina approdando alla corte di Maria de Filippi.

Dopo oltre 10 anni di assenza, Lorella Cuccarini torna dunque a Mediaset e lo fa nelle vesti di insegnante. Sarà nel cast fisso di Amici che quest'anno festeggia la sua ventesima edizione. Affiancherà come insegnante di danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il noto talent show sarà pieno di novità, ci sarà infatti anche la new entry Arisa e ritroveremo nella sezione canto anche Stash dei The Kolors, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

I ragazzi non saranno in un residence come accadeva nelle precedenti edizioni ma, saranno h24 ripresi dalle telecamere come in una sorta di Grande Fratello e verranno costantemente monitorati per scongiurare qualsiasi possibilità di contagio al Covid-19. Il day-time non andrà più in onda su Real Time come negli anni scorsi ma, sarà spostato su Italia 1. Il sabato invece il programma andrà regolarmente in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio.

Vi ricordiamo che nei mesi scorsi Lorella Cuccarini aveva aspramente criticato Alberto Matano. I rapporti tra i due sembrano essere irrimediabilmente compromessi.