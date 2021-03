Amici 20 partenza con polemica, Lucio Presta: 'Perchè solo a Sanremo non c'era pubblico?'

Il Serale di Amici 20 è appena partito ma già sono moltissime le polemiche nate intorno a questa trasmissione. Proprio come era successo con C'è posta per te, in molti non hanno visto di buon occhio la presenza del pubblico in studio, e tra questi c'è anche il manager Lucio Presta.

Con un post sui social, Presta ha attaccato il programma di Maria De Filippi, domandandosi come mai a Sanremo non fosse stata permessa la presenza del pubblico dal CTS, mentre al programma di Canale 5, si.

Il manager dei Vip, rivolgendosi a Franceschini, Ministro per i Beni Culturali dice: "Zona rossa in tutta Italia, sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro @dariofrance cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?".

Maria De Filippi aveva già chiarito in passato le ragioni della presenza del pubblico nelle sue trasmissioni, rivelando che tutti i presenti in studio sono soggetti a rigida quarantena e a continui tamponi. Tra l'altro come avrete notato le persone sono separate le une dalle altre da una parete in plexiglass e sono obbligate ad indossare la mascherina. Naturalmente la domanda sorge spontanea, non era possibile utilizzare gli stessi protocolli per Sanremo? Chissà...