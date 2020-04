Amici 2020: Gaia Gozzi vince il serale e conferma i pronostici

Dopo il secondo posto di X-Factor 2016, Gaia Gozzi si è finalmente presa la rivincita ed ieri sera ha portato a casa l'edizione 19 di Amici di Maria De Filippi, al termine della finale andata in onda senza pubblico a causa delle misure di contenimento del Coronavirus.

La vittoria di Gaia, che ottenuto il montepremi di 150mila Euro, era nell'aria in quanto sin da subito è stata una delle favorite del pubblico, a conclusione di un percorso fatto esclusivamente di alti, con poche disattenzioni che l'hanno fatta diventare la candidata numero uno al premio finale.

Durante la finale di Amici 2020 in onda ieri sera, Gaia è balzata in testa già durante la prima manche, con le votazioni favorevoli di pubblico e della Var. Quarto posto per Nicolai, mentre Javier ha vinto la categoria ballo.

Nella seconda manche (in cui sono stati conteggiati i voti del pubblico e giuria), Giulia si è piazzata al terzo posto, mentre Gaia ha confermato la prima posizione. Nell'ultimo scontro invece ha superato Javier con il 53% dei voti.

A Gaia è andato anche il premio TIMMusic da 20.000 Euro per "Coco Channel", mentre come previsto dal regolamento a tutti e quattro i finalisti è andato l'assegno da 7.000 Euro. Javier ha ottenuto il premio della critica da 50.000 Euro.