Amici 2020: svelati giurati e novità del Serale. Mattia Santori tra i primi ospiti

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Maria De Filippi ha svelato tutte le novità che sono state introdotte nella nuova edizione di Amici 2020. Sono anche stati annunciati i primi ospiti.

Giurati di Amici 2020

Maria De Filippi, nel corso della conferenza stampa di stamattina, ha annunciato i giurati che sono stati scelti dalla produzione di Amici 2020 per giudicare i ragazzi in gara. Torna Gabry Ponte, che fu già in commissione nel 2013 e 2014, a cui si aggiunge Loredana Bertè per il secondo anno consecutivo, ma la novità più importante è sicuramente rappresentata da Vanessa Incontrada, reduce dall'incredibile successo della fiction di Rai 1.

Tra le sorprese c'è anche Tommaso Paradiso, che sarà in commissione ma non è stato etichettato come un vero e proprio giurato, in quanto si limiterà a dare semplicemente un parere tecnico sulle esibizione. L'ex frontman de i The Giornalisti non dovrebbe nemmeno essere presente a tutte le puntate, e non avrà diritto di voto.

Amici 2020 - Come funziona il serale

Le novità introdotte dalla De Filippi sono davvero tante. Innanzitutto, al serale sono state eliminate le squadre. I dieci della classe saranno l'uno contro l'altro. Scompariranno anche i coach, come ampiamente preannunciato in precedenza.

Le valutazioni saranno a discrezione della giuria, ma anche del televoto ed il Var che sarà composto da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito.

Nel serale ci saranno tre manche: il primo classificato in automatico avrà diritto ad accedere alla puntata successiva.

Amici 2020 - Anticipazioni prima puntata

La prima puntata andrà in onda venerdì 28 Febbraio e vedrà subito una doppia eliminazione.

Tra gli ospiti ci saranno le Sardine Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, ma anche Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, Ermal Meta, Ghali e J-Ax. In collegamento video ci sarà Luciana Littizzetto, a casa a causa dell'infortunio che l'ha costretta ad operarsi. La comica già da qualche settimana partecipa sotto queste vesti a Che Tempo Che Fa, dove qualche settimana fa ha anche imitato Morgan.