Amici 2021, Lorella Cuccarini scriva a Maria De Filippi: 'Mi hai dato spazio senza timore'

Lorella Cuccarini è stata una delle protagoniste di questa edizione di Amici e ha così voluto ringraziare con un sentito post sui social Maria De Filippi, colei che dopo la delusione de La Vita in Diretta le ha permesso di ritornare in tv.

"Cara Maria, oggi c'è posta per te.⁣ Vorrei dirti tante cose, ma credo che a volte non serva, perché basta guardarsi negli occhi. Penso però che il pubblico debba sempre sapere la verità e su questo io non mi tiro mai indietro. Un anno fa, ero stanca. E sfiduciata da un ambiente che dopo 35 anni stentavo a riconoscere. Sei arrivata tu. Ti conoscevo e stimavo come professionista, ma non avevo idea di come fossi dietro le quinte" esordisce la conduttrice con un lungo post su Instagram, che poi aggiunge come, la moglie di Maurizio Costanzo l'abbia compresa e le abbia dato spazio nel suo programma.

"Ti ho parlato come si parla ad un'amica. A cuore aperto. Non ho dubitato un secondo della tua onestà. Mi hai spalancato le porte, mi hai mostrato l’inimmaginabile lavoro che fai dietro le quinte. E mi hai dato spazio senza timore, fidandoti, lasciandomi spesso carta bianca. In cambio, non hai chiesto nulla". ⁣

In conclusione Lorella Cuccarini dice: "Maria, sei un essere speciale e tutto il successo professionale e privato che hai te lo meriti incondizionatamente. Una volta l’indimenticata Sandra Mondaini mi disse una frase che mi commosse: 'Lorella se un giorno dovessi trovarti in difficoltà e ti servisse anche solo un taxi, tu chiamami che arrivo a prenderti io'. Ecco, oggi quelle parole sento di dirle a te. Qualunque cosa mai ti servisse Maria, tu chiama e io vengo a prenderti. Oggi e sempre. Grazie".