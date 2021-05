Amici 2021, vince Giulia Stabile: battuto il suo fidanzato Sangiovanni

É stata la ballerina Giulia Stabile a vincere l'edizione 2021 di Amici, il celebre talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nella finalissima a due decretata dal televoto, è riuscita a battere il favoritissimo cantante Sangiovanni, nonchè suo fidanzato, portandosi a casa il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro.

"Oddio, che roba. Non ho capito che è successo...", continuava a ripetere la giovane ragazza dopo i momenti concitati dell'inatteso trionfo, ridendo nervosamente. Prima del verdetto finale però, sono stati consegnati i vari premi della serata. Elena D'Amario ha conferito il Premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d'oro proprio a Giulia. I rappresentanti delle varie radio, tra cui R101, RDS, Radio Italia e Rtl 102.5 hanno invece consegnato a Sangiovanni per "Malibu" il premio per il brano più radiofonico. Invece il premio SIAE, del valore di 20mila euro in gettoni d'oro è stato consegnato sempre al giovane cantautore stavolta da Giovanni Caccamo. Giulia Pauselli consegna invece il premio Marlù di 7mila euro in gettoni d'oro che va a ciascuno dei finalisti.

La serata densa di ospiti, tra cui Pio e Amedeo e la vincitrice dello scorso anno Gaia, si è conclusa con il pieno di ascolti. Sono stati infatti quasi 7 milioni i telespettatore che hanno assistito alla finale di Amici, con buona pace delle varie polemiche sul pubblico.