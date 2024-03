Amici 2024: anticipazioni sulla seconda puntata del Serale di sabato 30 marzo

Ecco le anticipazioni sulla seconda puntata del serale di Amici 2024! Il programma condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo debutto su Canale 5 sabato scorso per il consueto appuntamento annuale del serale. Scopriamo cosa succederà nella puntata del 30 marzo.

Le anticipazioni della seconda puntata del serale di Amici 2024 rivelano che sono stati assegnati i primi guanti di sfida. La prof. Anna Pettinelli ha scelto di mettere alla prova Mida chiedendogli di eseguire un brano a cappella e senza l’aiuto di autotune. Marisol e Gaia, invece, dovranno affrontare il guanto della maestra Alessandra Celentano. Ma vediamo nello specifico cosa succederà.

Il compito della prof Anna Pettinelli assegnato a Mida:

In vista del prossimo appuntamento con il serale, la prof di canto ha voluto mettere Mida - team Lorella Cuccarini - alla prova: “Al serale vorrei sentire i ragazzi cantare senta effetti né aiutino. Sei un cantante? Allora canta e non frignare caro Mida. Canterai un pezzo per 50 secondi a cappella e poi su base ma senza autotune: nessun effetto consentito tranne il reverbero” ha dichiarato Pettinelli tramite una lettera, concludendo con “Se fossi sicuro di te avresti già accettato il mio primo compito. È evidente che non lo sei o forse come penso io, non sai cantare”.

La sfida tra Gaia e Marisol lanciata dalla prof Celentano:

La seconda sfida prevista nel corso della puntata di sabato 30 marzo sarà quella che vedrà Gaia e Marisol come protagoniste: la prof di danza classica ha scelto di mettere alla prova Gaia, componente del team di Raimondo Todaro, chiedendole di eseguire una ‘lap dance’: “Questo per me potrebbe essere un guanto equo. Io non mi sento sexy, ma è una questione mia personale. Sarà sempre così, però nella danza devi anche saper fingere. Sicuramente è una bella sfida per me, per riuscire ad esserci davvero in quello che faccio” ha dichiarato la ballerina in risposta al guanto di sfida.

Non ci resta che attendere la seconda puntata del serale di Amici, in onda sabato 30 marzo su Canale 5, per poter scoprire l’esito delle prove assegnate dai professori della scuola più famosa della TV italiana.