Amici 2024: anticipazioni terza puntata Serale! Lite furiosa e sfida annullata.

Dalle anticipazioni di Amici 23 stanno emergendo nuovi dettagli che vedremo nel corso della puntata di sabato 6 aprile, su Canale 5: durante le registrazioni sono stati molti i colpi di scena, ma chi saranno i protagonisti della lite furiosa che ha infiammato il palco del Serale?

La registrazione della terza puntata di Amici 23 ha visto non solo l’eliminazione di un altro allievo e un piccolo incidente che ha coinvolto Gaia, ma anche molti scontri. A quanto pare un nuovo infuocato battibecco avrebbe coinvolto prima due insegnati e, successivamente, anche uno dei giudici del talent show. Ma cosa sarà accaduto? A quanto riportato, tutto sarebbe cominciato con il guanto di sfida lanciato a Mida dalla prof Anna Pettinelli: la sfida sarebbe stata annullata innescando la reazione della prof di canto che ha dovuto fare i conti con Lorella Cuccarini, coach di canto della squadra avversaria.

Sembrerebbe che le due abbiamo litigato duramente e, successivamente, ad entrare nella discussione sarebbe stato anche Cristiano Malgioglio: il giudice ha preso, ancora una volta, le parti di Mida considerando la sfida non equa. Per Malgioglio vedere Mida e Martina cimentarsi sulle note de La Donna Cannone in quel modo, non sarebbe stato giusto e avrebbe fatto annullare la sfida. Il clima si è scaldato così tanto che, a calmare le acque, sarebbe intervenuto anche Giuseppe Giofrè.

Su Battlestar Galactica La Serie Completa (Box da 23 Dischi) è uno dei più venduti di oggi.