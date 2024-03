Amici 2024: caduta terribile in studio! Ecco cosa è successo

Dopo una lunga attesa, è finalmente tornato il consueto appuntamento annuale con il Serale di Amici: durante la fase finale, i talenti si sfideranno ogni settimana per decretare il vincitore dell’edizione 2024. Per smorzare la serietà della competizione, alcuni prof si sono calati nel ruolo di ‘villain’ del format, regalandoci momenti iconici.

Nella prima puntata del Serale non poteva, quindi, mancare la provocazione del duo Zerbi-Cele: dopo la premessa di Maria De Filippi - in cui ha spiegato che ciò che si sarebbe visto di lì a poco sarebbe stato alquanto trash - è giunto il momento dell’esibizione dei due professori.

Alessandra Celentano e Rudi Zerbi sono tornati sul palco nei panni di Barbie e Ken, tentando di replicare la coreografia originale del recente film di Greta Gerwig e, successivamente, in un ballo in costume con tanto di playback sulle note di ‘Barbie Girl’ degli Acqua. Mettendo in scena un’esibizione che difficilmente riusciremo a dimenticare, Rudy Zerbi è inciampato cadendo rovinosamente al suolo. Nonostante il prof si sia alzato repentinamente, la conduttrice non ha potuto evitare di ironizzare sull’accaduto: “Ma la caduta faceva parte della coreografia?”. La risposta dell’insegnante di canto è stata al quanto auto-ironica: “Non potrò più giocare a Padel per 6 mesi… Mi sono fatto un male”.

Nulla di realmente grave per Zerbi, anche se il siparietto è diventato virale sui social. Non ci resta che attendere la puntata di sabato prossimo per scoprire cosa architetterà il duo Zerbi-Cele! Qui intanto trovate il nostro articolo sulle anticipazioni Amici 2024 - Il Serale di sabato 30 marzo.

