Amici 2024: chi sarà eliminato nella terza puntata del serale di sabato 6 aprile?

Continua a crescere sempre di più l’attesa per la registrazione della terza puntata del serale di Amici 2024 prevista per domani, giovedì 4 aprile, e trasmessa poi sabato 6 aprile in prima serata su Canale 5. Nell’attesa, i fan continuano a fare pronostici su quelli che potrebbero essere i prossimi eliminati dal talent show.

Sabato 6 aprile sarà trasmessa la terza delle 9 puntate previste per questa edizione del Serale di Amici 2024 al termine della quale ci sarà un’altra eliminazione (anche se non si esclude la possibilità di una doppia eliminazione come nelle puntate precedenti). Tra i nomi più papabili per le prossime eliminazioni ci sono quelli di Sarah e Lil Jolie, quest’ultima già nella prima puntata del serale si era ritrovata al ballottaggio. Questi sono solo alcuni dei commenti dei fan: “Per me si arriverà al ballottaggio finale tra Sarah e Lil e alla fine sarà la prima ad avere la peggio”.

Un altro utente, invece, ha dichiarato: “Per me dovrebbe uscire Sarah tra tutti. Nella mia classifica personale, in questo momento, Lil merita di restare più di lei”, mentre un altro appassionato del talent show ha replicato con “Penso ne esca soltanto uno questa settimana e dico Lil Jolie: è un sentore, forse anche sbagliato, visto che sono in tanti ad essere usciti dalla squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro”. I denominatori comuni, dunque, sembrerebbero essere le due cantanti: per scoprirlo non ci resta che attendere la terza puntata del Serale di Amici 2024, in onda sabato 6 aprile su Canale 5.

