Amici 2024, chi verrà eliminato nella puntata di sabato 30 Marzo 2024

Dalle registrazioni di Amici, arrivano delle nuove indicazioni su ciò che vedremo nel corso del secondo serale del talent show di Maria De Filippi, la cui messa in onda è prevista per domani 30 Marzo 2024.

Nel precisare e preannunciare che questa notizia contiene spoiler, vi invitiamo a non continuare la lettura se non volete anticipazioni.

Secondo quanto emerso, sarà Nicholas l’eliminato della seconda puntata serale di Amici 2024. L’allevo di Emanuel Lo infatti dovrebbe salutare la scuola dopo la prima manche, almeno a giudicare da quanto riportato da SuperguidaTV secondo cui sarebbe stato proprio Raimondo Todaro (che è stato il suo maestro nella prima parte del programma) a chiamarlo al centro dello studio mettendolo quindi a rischio eliminazione.

Todaro anche nelle passate settimane aveva affermato che secondo lui sono altri i ballerini che meriterebbero di più, e proprio in virtù di tali affermazioni è rimasto coerente e l’ha condannato. Nicholas però ha ricevuto due proposte molto allettanti per la sua carriera: una borsa di studio per un’accademia di Roma che gli consentirà di perfezionare la tecnica, e l’invito da parte di Malgioglio di partecipare ad un prossimo videoclip che girerà a Miami.

Nel corso della seconda puntata del serale di Amici anche Lil Jolie dovrebbe incappare in qualche difficoltà, dopo l’attacco di panico della scorsa settimana. L’allieva di Anna Pettinelli sarebbe incappata in alcuni problemi di salute ed è stata etichettata come “non in forma a causa di una bronchite”.

