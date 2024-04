Amici 2024: chi vincerà il serale? I pronostici ed i favoriti alla vittoria

Dopo la seconda puntata del serale di Amici 2024, è tempo di capire chi sono i favoriti per la vittoria finale del serale, anche alla luce di ciò che si è visto durante le prime puntate. Sono tanti infatti i bookmakers che hanno aperto le scommesse sul vincitore.

Il favorito assoluto per Snai, Sisal e Goldbet è Holden che viene pagato 2 ed 1,90, ma occhio anche a Petit per cui la vittoria è pagata a 2,50. Più distanziata, ma comunque vista come possibile outsider Mida, che è data a 5 tra i tre bookie.

Oscillano tra 16 e 10 le quote di Nicholas, mentre per Martina la forbice va tra i 7,50 di Sisal agli 11 di Goldbet, passando per i 10 della Snai. Dustin viene dato a 9 da Sisal, a 15 dalla Snai e 16 da Goldbet.

Impressionante anche la forbice per Gaia, che passa dai 26 di Goldbet ai 40 di Snai: in mezzo ci sono i 33 di Snai.

Insomma, secondo molti il probabile vincitore di Amici 2024 sarà Holden, ma occhio alle sorprese perchè anche in passato il talent show di Maria De Filippi ci ha insegnato che dare tutto per scontato è quanto di più sbagliato ci possa essere.

