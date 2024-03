Amici 2024: come è andata a finire tra Nicholas e Giovanni? Maria interviene

Nicholas e Giovanni sono stati protagonisti di un’accesa discussione durante alcune puntate del Serale di Amici 2024. Dopo l’eliminazione di entrambi, la conduttrice del talent show più popolare della TV italiana ha svelato ciò che è successo tra i due.

Da giorni ormai sappiamo che tra Nicholas e Giovanni non corre buon sangue: i due ballerini hanno litigato a causa di una frase pronunciata da Giovanni alle spalle di Nicholas, dopo aver ricevuto il guanto di sfida da quest'ultimo. Scoperte le affermazioni del compagno d’avventura, Nicholas è rimasto molto deluso e, nonostante le scuse di Giovanni, il rapporto tra i due si è raffreddato. Nel corso della puntata di sabato 30 marzo, Maria De Filippi ha provato a intervenire ma con scarsi risultati.

In seguito all’eliminazione di Nicholas, Giovanni ha provato a compiere un gesto distensivo nei confronti del ballerino tentando di dargli un bacio tra i capelli, ma Nicholas è rimasto molto freddo. Se vi state chiedendo come sia finita tra i due e se siano riusciti a chiarire, la risposta purtroppo è no. Una volta tornati in casetta per il ballottaggio finale, la conduttrice è tornata a parlare della lite.



Una volta avuta la conferma che sarebbe stato Giovanni a lasciare il format, Maria ha aggiunto: “Avete litigato per una stupidaggine, vedete di fare pace”. L’ormai ex concorrente ha spiegato le Sue intenzioni: “È la prima cosa che voglio fare uscito da qui”. Chissà se, quindi, con la chiusura della parentesi televisiva i due non possano ritrovare l’amicizia perduta che aveva tanto conquistato il pubblico di Amici 23!

