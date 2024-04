Amici 2024: ecco il nome dell'eliminato della terza puntata del Serale! L'indiscrezione

Nella serata di ieri, giovedì 4 aprile, è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici 23: dopo aver appreso una serie di indiscrezioni (qui trovate il nostro riassunto della terza puntata del Serale di Amici 23), nelle ultime ore è trapelato il nome del presunto eliminato del terzo appuntamento del talent show. Ma di chi si tratta?

Nel corso delle puntate precedenti abbiamo assistito a numerose eliminazioni: Ayle, Kumo, Giovanni e Nicholas, per un totale di due eliminati a puntata. Ieri sera è stato registrato il terzo appuntamento con il Serale, che il pubblico avrà la possibilità di vedere domani, sabato 6 aprile. Grazie alle anticipazioni, però, sappiamo chi potrebbe aver vinto le varie manche e siamo a conoscenza di tutte le liti che, sempre secondo alcune fonti, infiammeranno il palco del talent. In più, sempre secondo i rumor, per la puntata di domani è prevista una sola eliminazione! Ma quale allievo dovrà abbandonare la scuola?

Dopo aver superato 3 manche, alcuni degli allievi sono finiti al ballottaggio finale: Lucia, Sofia e Lil Jolie (quest’ultima si salverà per prima dopo essersi esibita nuovamente). Stando alle voci che circolano sul web nelle ultime ore, sembrerebbe essere proprio Sofia la prossima eliminata: la ballerina, quindi, potrebbe dover abbandonare la casetta e il sogno di potersi aggiudicare la vittoria finale. A quanto pare, non mancheranno le lacrime da parte di Sofia, la quale ringrazierà tutti per la magnifica esperienza. Sarà davvero lei ad essere esclusa dalla gara? Lo scopriremo solo domani 6 aprile in prima serata, su Canale 5.

