Amici 2024: i giudici del talent nel mirino di Platinette, che sembra averne per tutti!

Nella rubrica che da anni Platinette tiene su DiPiù Tv, ha deciso di dire la sua sul Serale di Amici 23 condotto da Maria De Filippi: mentre ha espresso lodi per la presentatrice, non ha perso occasione per punzecchiare i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Le critiche più aspre sono state rivolte proprio ai tre giurati: “Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga stereotipi che paiono graditi ai più, con un danzatore, Giuseppe, più bello che mai ma con pochi ‘argomenti’ di conversazione” ha affermato Platinette, per poi aggiungere “E ci sta Michele Bravi, che presenta anche un brano nuovo, un canto lento con Carla Bruni che sfida il sonno e la veglia” lanciando frecciatine anche al cantante. Come se non bastasse, Platinette ha avuto qualcosa da dire anche su Cristiano Malgioglio: “Ci sta Cristiano Malgioglio, che senza occhiali, senza abiti particolari ma tirato a lucido sembra anche più giovane”.

Pur elogiando il format di Amici, Platinette ha sottolineato come l’ingranaggio perfetto del talent nasconde, in realtà una pecca: “C’è un’unica pecca, a mio giudizio, ma mi rendo conto che sia necessaria per raggiungere questa alchimia, è l’assenza della diretta. Più pepe e anche più sale non guasterebbero, ma è meglio controllare tutto, prima di darlo in pasto ai commensali”. Tutto sommato, nonostante le affermazioni pungenti riguardo ai giudici di Amici 23, Platinette ha elogiato non solo la conduzione, ma anche il format che si riconferma, anche quest’anno, l’ennesimo successo di Maria De Filippi.

