Amici 2024: le prime parole di Lucia dopo l'eliminazione dalla terza puntata del Serale!

Anche la terza puntata del Serale di Amici 23 è giunta al termine: l’unica eliminazione della serata è stata quella di Lucia. La ballerina era finita al ballottaggio finale con Sofia e, ad avere la meglio, è stata proprio quest’ultima. Ma come avrà reagito Lucia? Ecco le prime parole dell’allieva subito dopo la puntata.

“Sofia è la mia preferita. Non potevo essere arrabbiata ad uscire contro di lei perché è bravissima. Sono un po’ triste, è un grande mix di emozioni. Sono contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto, ho conosciuto me stessa in un modo più profondo rispetto a quello che avrei potuto imparare di me stando fuori” ha dichiarato Lucia, aggiungendo “Prima di entrare pensavo che ballare significasse distaccarsi e isolarsi dal mondo, invece qui sono riuscita a portare quella fragilità anche nelle esibizioni. Essere nella casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto, mi mancherà tutto”.

A rendere tutto più commovente, viene consegnata una lettera alla ballerina: poco prima dell’inizio del Serale era stato chiesto a Lucia di scrivere un messaggio a sé stessa, che sarebbe stato letto al termine della sua esperienza. Queste sono le parole che l’allieva aveva dedicato a sé stessa: Ce l’hai messa tutta, sii fiera di chi sei e di chi stai diventando. Questo è solo l’inizio”. Infine Lucia ha rivelato le sue speranze per il futuro: “Spero di arrivare in alto. Mi perderò per poi ritrovarmi, cadrò e mi rialzerò. Spero di ritrovare tutti i ragazzi della casetta anche fuori. Spaccate tutto, restate umili e non date niente per scontato, sono fiera di aver fatto parte di Amici 23”.

