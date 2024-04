Amici 2024: SPOILER incidente in studio! Registrazione terza puntata del Serale interrotta

Purtroppo, come successo durante la registrazione della scorsa puntata, anche stavolta la rappresentazione del Serale di Amici 23 è stata costretta a fermarsi: un incidente sul palco ha causato l’interruzione delle riprese per la puntata che vedremo sabato 6 aprile. Ma cosa sarà successo?

Durante uno dei ballottaggi, Gaia ha ballato un pezzo di modern con una scheggia di vetro sotto al piede! Il frammento è stato immediatamente rimosso e non ha causato danni alla ballerina, ma come sono andate le cose? L’accaduto è riconducibile alla puntata precedente quando, durante la dimostrazione di Mattia nel guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas (entrambi eliminati), si è rotta una mattonella della pavimentazione dello studio. Anche in quel caso la puntata del Serale di Amici 23 ha subito un’interruzione per evitare infortuni. In fase di montaggio, però, queste immagini non sono andate in onda: è, quindi, presumibile che anche stavolta la regia deciderà di fare lo stesso.

Oltre a capire se questo spiacevole episodio verrà incluso nella puntata di domani sera, scopriremo anche chi sarà l’eliminato della terza puntata del Serale di Amici 23: secondo alcune indiscrezioni questa volta sarebbe avvenuta una sola eliminazione e l’allieva che ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 23 è stata Sofia. Sarà proprio la ballerina a dover lasciare il talent show più popolare della TV italiana? Lo scopriremo sabato sera in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

