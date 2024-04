Amici 2024: SPOILER terza puntata del serale di sabato 6 aprile! Chi è stato eliminato?

Si sono appena concluse le registrazioni della terza puntata del Serale di Amici 23: ecco un riassunto della puntata che vedremo sabato 6 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5. Chi è stato eliminato?

Anticipazioni Amici 23 - Prima manche

A quanto pare ad aggiudicarsi la prima manche è stata la squadra Pettinelli-Todaro contro la squadra Cuccarini-Lo con un punteggio di 2-0. Il guanto di sfida tra Mida e Martina è stato annullato e la decisione ha scatenato un’accesa discussione tra Pettinelli e Cuccarini e tra Pettinelli e il giudice Cristiano Malgioglio. Il guanto di sfida tra Lil Jolie e Sarah è stato vinto da Lil Jolie, mentre Martina ha vinto contro Mida. Al ballottaggio sono quindi finiti Mida, Lucia e Sofia. Mida è stato il primo ad essere salvato e Lucia è finita a rischio eliminazione.

Anticipazioni Amici 23 - Seconda manche

Dopo aver ascoltato la performance dell’ospite musicale, che è stato Tananai per questa puntata, e aver assistito al guanto di sfida dei prof finito in pareggio, è cominciata la seconda manche. La seconda competizione della serata è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano contro la squadra Pettinelli-Todaro, con un risultato di 2-0. La sfida tra Martina e Dustin è stata annullata per l’indecisione di Michele Bravi. Il duo formato da Holden e Petit ha avuto la meglio su Lil Jolie. Al ballottaggio sono dunque finite Lil Jolie e Gaia (durante la sua esibizione, una scheggia finisce sotto il piede della ballerina, che ha però proseguito senza problemi). Alla fine Lil Jolie è finita a rischio eliminazione.

Anticipazioni Amici 23 - Terza manche

La terza manche è stata vinta dalla squadra Zerbi-Celentano contro la squadra Cuccarini-Lo, con un risultato di 2-0. Durante la gara Petit ha vinto contro Sarah e Marisol ha vinto contro Mida (in questa occasione Michele Bravi ha difeso Mida sulla questione autotune). Al ballottaggio è finita Sofia.

Ballottaggio finale

Al ballottaggio finale Lil Jolie è stata salvata per prima: a rischio eliminazione quindi, rimangono Lucia e Sofia. In questa puntata ci sarà un solo eliminato: una delle due ballerine dovrà lasciare il talent show. Chi sarà? Lo scopriremo sabato 6 aprile, in prima serata, su Canale 5.

