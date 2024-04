Amici 23: Anna Pettinelli torna ad attaccare Mida! Ecco cosa è successo

Mentre siamo in attesa della quinta puntata del Serale di Amici 2023, in programma sabato 20 Aprile 2024 su Canale 5, arrivano delle dichiarazioni importanti di Anna Pettinelli, che è tornata ad attaccare Mida, lanciando quello che è un vero e proprio guanto di sfida.

L’attacco è avvenuto nel corso del daytime ieri pomeriggio, quando Mida ha ricevuto la busta rossa da parte di Anna Pettinelli.

“Caro Mida, incontrastato principe delle barre e dei grandi rifiuti. Ho provato più volte a smuoverti dalla tua sicurezza e dal tuo comodo trono ma tu, con sdegno, non ti sei abbassato a cantare nudo e crudo per noi comuni mortali. Però io sono testarda e non me ne faccio una ragione, quindi ho deciso di venirti incontro in tutti i modi per farti accettare un guanto ma anche per mettere in luce Martina. Sceglierò un pezzo in lingua spagnola per dimostrare che tu canti solo quello che ti pare e anche in maniera discutibile” si legge nella lettera: la canzone scelta è Besame Mucho, che ha spiazzato sia Martina che Mida secondo cui sarebbe stata una scelta furba.

Dopo essersi confrontato con la sua compagna di scuola, Mida ha incontrato la coach Lorella Cuccarini a cui ha detto che “stavo pensando di farlo, anche se è sempre un pò una presa in giro. Io non penso di meritarmelo, per come parla lei sembra che io non abbia valore. Due pagine per dirmi di cantare una canzone in spagnolo. Sembra che ha fatto una cosa incredibile. Questa d'altronde è una canzone che faccio tutti giorni no?!”.

