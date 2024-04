Amici 23: ecco chi è la ballerina che sostituirà Gaia! Le immagini

Dopo aver appreso con dispiacere che Gaia è stata quasi costretta a ritirarsi da Amici 23 a causa di un infortunio che la terrà ferma per tre settimane, i prof Todaro e Pettinelli hanno escogitato un modo che permetterebbe all’allieva di rimanere ancora in gara: un’altra ballerina sostituirebbe Gaia per il periodo di convalescenza.

Ma chi è la ballerina che prenderà il posto di Gaia per le prossime puntate del Serale? Nonostante il parere contrario di parte del pubblico e anche dei ragazzi in casetta per l’idea di Raimondo Todaro, la produzione ha fatto la sua scelta e così dalla prossima puntata del Serale (qui trovate le anticipazioni quarta puntata del Serale di Amici 23) vedremo Aurora Ranvestel ballare al posto di Gaia. Ma chi è la ballerina?

Aurora è una ballerina di latino, originaria di Bagheria e ha 20 anni. Gli appassionati del talent show di Maria De Filippi potrebbero riconoscerla in quanto partecipò anche alla scorsa edizione ma fu costretta ad abbandonare per infortunio. Nel suo curriculum notiamo che ha vinto numerose gare di latino americano e che insegna alla Universal Dance di Palermo. Nell’attesa di poter rivedere la ballerina nella prossima puntata del Serale di Amici 23, in onda domani 13 aprile in prima serata su Canale 5, qui sotto trovate un post pubblicato proprio da Aurora Ranvestel.

