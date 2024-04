Amici 23: chi è stato eliminato nella puntata di sabato 20 aprile? La proposta inaspettata

Come avevamo anticipato dalle nostre indiscrezioni del Serale di Amici 23 di sabato 20 aprile, al ballottaggio finale sono finite Sarah e Aurora. Ma chi delle due ha dovuto abbandonare il talent di Amici 23? Ecco cosa è successo.

La prima ad esibirsi è stata Sarah, che ha cantato Come un Pittore dei Modà. Dopodiché è stato il turno di Aurora, la ballerina si è esibita in un passo a due con Umberto, che segnerà le sorti di Gaia (l’allieva infortunata è stata appunto sostituita da Aurora). La giuria ha fatto la sua scelta e le due allieve in gara sono state radunate in casetta per scoprire chi dovrà abbandonare Amici 23. A questo punto, l’usuale voce fuori campo di Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso, chiedendo alle ragazze cosa avrebbero fatto in maniera diversa e cosa le sarebbe mancato di più.

Poi, è arrivato il momento degli addii: a comunicare chi dovrà abbandonare per sempre la casetta è la conduttrice. L’allieva che deve abbandonare il talent è Gaia! Aurora è stata eliminata e, di conseguenza, il sogno di Gaia di rimettersi e proseguire la corsa verso la vittoria finale si è infranto: “Vi voglio ringraziare, davvero, con tutto il cuore. Veramente, non so come ringraziare tutti”. Dopo un primo momento di lacrime e tristezza, Maria De Filippi ha mostrato un video a Gaia: la ballerina ha ricevuto l’offerta di un contratto di apprendistato presso una compagnia portoghese tra le più famose al mondo. Se volete approfondire, qui sotto trovate il video dell’annuncio.

