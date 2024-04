Amici 23: colpo di scena! Nessun eliminato nella quarta puntata del Serale!

A dispetto di quello che avevano pronosticato le anticipazioni del quarto appuntamento del Serale di Amici 23, a quanto pare non ci sono state eliminazioni nella puntata di sabato 13 aprile. Ma cosa è successo?

Dopo aver ricevuto le indiscrezioni della puntata già qualche giorno fa, alcune voci avevano cominciato a circolare anche sul nome del presunto eliminato della quarta puntata di Amici 23 (qui infatti trovate le nostre anticipazioni dell’eliminato di Amici 23 di sabato 13 aprile). Come, però, il talent ci ha insegnato, nemmeno le indiscrezioni sono immuni ai colpi di scena: a quanto pare, infatti, a lasciare la casetta non è stato nessuno dei concorrenti in gara. Ecco cosa è successo.

Alla fine della terza manche al ballottaggio finale erano finite, come vi avevamo anticipato, Lil Jolie e Sarah: al momento dell’eliminazione è arrivato il colpo di scena. Dopo che Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré avevano già espresso la propria preferenza, il giudice Michele Bravi ha, invece, scelto di non votare e ha chiesto una settimana per ragionare meglio sulla decisione che avrebbe portato una delle due alunne ad abbandonare per sempre il talent show.

Queste sono state le parole del giudice di Amici: “Vi propongo questo, se volete il risultato subito vi basate su quello di Cristiano o Giuseppe. Se volete anche il mio parere aspettiamo la settimana prossima. Non vi sentite in obbligo”. Le due concorrenti hanno scelto di accettare la proposta di Bravi e rimandare l’esito di una settimana.

