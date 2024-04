Amici 23: Emanuel Lo scrive a Lucia dopo l'eliminazione! Ecco le sue parole

A seguito dell’eliminazione dalla scuola di Amici 23, Emanuel Lo ha voluto scrivere un messaggio alla sua allieva Lucia, attraverso i propri account social dove le ha riservato parole di stima ed affetto.

“Lucia sono davvero felice di averti avuta con me in questa esperienza. Hai fatto vedere il tuo immenso talento. Questa è la tua strada ed è solo l’inizio di tanti inizi di un percorso faticoso e meraviglioso che è la danza. In bocca al lupo, ti voglio bene! Ci vediamo fuori” si legge in una Instagram Story pubblicata da Emanuel Lo, con tanto di tag a Lucia Ferrari ed all’account di Amici.

Non si tratta di una sorpresa: Emanuel Lo ha sempre mostrato la propria stima per Lucia, che ha reputato sin dalle prime puntate un valore aggiunto per la sua squadra per capacità e talento. Lucia però durante la sfida del serale di sabato scorso è stata costretta a lasciare la scuola a seguito della sfida con Sofia che ha messo i giudici di fronte ad una scelta non facile. Nonostante l’eliminazione, però, secondo Emanuel Lucia ha di fronte un futuro radioso, e le ha dato appuntamento fuori dal talent.

Qualche giorno fa, intanto, su queste pagine abbiamo pubblicato la lista completa dei vincitori di Amici dalla prima edizione.

Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti oggi su