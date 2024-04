Amici 23: ennesima discussione tra Mida e Gaia! 'Hai pensato prima al programma!'

In seguito alla fine della relazione tra Mida e Gaia, i due allievi di Amici 23 hanno ancora qualche questione irrisolta da affrontare. Ma cosa è successo tra i due? Ecco tutto ciò che sappiamo!

Dopo la decisione di Mida di lasciare Gaia poco prima del Serale, la ballerina ha festeggiato il suo compleanno in casetta con il resto dei compagni, ma a quanto pare Cristian (Mida) non le ha fatto nemmeno gli auguri. Questo atteggiamento ha riportato a galla delle questioni rimaste in sospeso tra i due allievi. La ballerina si è confidata con Lil Jolie: “Faccio la dura, ma non posso crederci che non mi ha fatto manco gli auguri. Non piango perché provo ancora interesse, ma per la sua indifferenza e il fatto che ce l’ha con me”. La situazione è degenerata per la scelta di Gaia a causa dell’infortunio: “Per me non c’è niente da dire. Prima mi dice che gli dispiace che perdo questa opportunità, poi che arrivo in finale grazie ad Aurora” ha spiegato la ballerina.

Gaia ha poi avuto un confronto diretto con Mida: “Me la prendo con te perché voglio farlo, sono molto onesta. Mi aspettavo una vicinanza che non c’è stata, sono arrivata con le stampelle e tu non mi hai ca***a di striscio. Mi ha dato fastidio che hai pensato prima al gioco e poi alle persone, mi aspettavo il contrario da te”. Il cantante ha ammesso i suoi sbagli, ma i due non sembrerebbero aver trovato un equilibrio definitivo.

