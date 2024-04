Amici 23: la prima foto di Lucia e Ayle insieme dopo la partecipazione al talent show!

Dopo l’eliminazione di Lucia da Amici 23, l’ex allieva si è finalmente riunita ad Ayle: dopo le lacrime per aver dovuto abbandonare il talent show, la ballerina è tornata a sorridere. Nelle ultime ore, un selfie dei due ex allievi è stato pubblicato sul profilo Instagram di Ayle: potrebbe quindi confermare le voci che li vedrebbero coinvolti in una relazione sentimentale?

Nella casetta di Amici 23, i due sembravano molto vicini prima dell’eliminazione di Ayle, ma Maria De Filippi non ha mai fatto menzione sulla natura della complicità che li univa. Non è chiaro se i due abbiano intenzione, quindi, di viversi la conoscenza lontano dal gossip e dalle telecamere del programma o se i due siano semplicemente amici. Stando ai commenti di alcuni volti noti del talent, aggiunti sotto al post (che trovate qui sotto), sembrerebbero confermare le voci che li vorrebbero insieme.

Giulia Stabile, ad esempio, ha scritto “Belli miei”, mentre Kumo ha affermato “Siete belli belli”. Nicholas, invece, ha aggiunto “Ennamo” e Isabel Kinnear ha aggiunto le emoticon di faccine commosse e cuori. Il post condiviso dal cantante è stato, successivamente, condiviso da Lucia nelle sue stories Instagram che non ha aggiunto, però, alcun tipo di commento. Che si tratti davvero di un nuovo amore o solo di una fortissima amicizia? In attesa della conferma ufficiale da parte dei due ex allievi, non ci resta che ammirarli nella loro spensieratezza.

