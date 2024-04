Amici 23: Gaia costretta a ritirarsi! Ecco cosa è successo alla ballerina

Pessime notizie per Gaia De Martino: durante la puntata di oggi 10 aprile del consueto daytime di Amici 23, Maria De Filippi ha radunato tutti in salottino per comunicare una brutta notizia alla ballerina. Scopriamo cosa ha detto la conduttrice del talent show e come sono andate davvero le cose!

Maria De Filippi ha esordito dichiarando: “Gaia, tu sei andata a fare una visita”. La ballerina, che inizialmente non aveva compreso la gravità della cosa, ha esclamato: “No Maria, non me lo dire. Non me lo dire”. A quel punto, la conduttrice ha continuato dichiarando: “Quello che hai comporta che tu stia ferma per tre settimane. Non dovrai subire nessuna operazione, ma devi stare ferma per settimane e questo diventa incompatibile con una gara. Con quella del Serale. Purtroppo capita nella vita, succede ai ballerini e agli atleti”.

Gaia è scoppiata in lacrime: “Ma io stavo già meglio questa mattina. Non voglio essere eliminata, Maria posso provarci almeno per un giorno e vediamo come va?”. La risposta di De Filippi non ha lasciato speranze: “Non possiamo fare finta di niente. Ci dispiace tantissimo. Io non so se questo potrà essere di consolazione per te, ma immagino che l’anno prossimo il programma ci sarà ancora e tu sarai una delle allieve. Non sei eliminata, semplicemente devi ritirarti perché non possiamo farti ballare”.

Mentre, però, la ballerina è passata a salutare i suoi coach, Todaro e Pettinelli hanno escogitato uno stratagemma per far sì che la ballerina possa avere il tempo di riprendersi e continuare a far parte del Serale: i due prof hanno proposto all’allieva di essere sostituita da un’altra ballerina per le tre settimane in cui Gaia dovrà riprendersi. Una vera e propria procura che permetterebbe all’allieva di rimanere al talent ad una sola condizione. La ballerina che la sostituirà, infatti, non dovrà essere eliminata perché ciò sancirebbe l’automatica eliminazione anche di Gaia. Cosa deciderà la ballerina?

