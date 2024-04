Amici 23: Gaia è delusa dal comportamento dei suoi compagni dopo la sua decisione!

In seguito all’infortunio subito dalla ballerina che ha fatto temere il ritiro di Gaia dal Serale di Amici 23, l’alunna ha deciso di accettare la proposta fatta da Pettinelli e Todaro: Gaia verrà sostituta durate le tre settimane di convalescenza per permetterle di riprendersi e tornare in gara. Questa decisione, però, non ha messo d’accordo tutti.

Dopo aver visto alcuni filmati, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno convocato Gaia in saletta, mentre in casetta la loro conversazione era visibile e udibile a tutti gli altri allievi: “Ho sentito discorsi del tipo ‘Ma questa ballerina non si è fatta il mazzo come ce lo siamo fatto noi’. L’unico aspetto che i tuoi compagni prendono in considerazione è che la nuova ballerina possa essere una minaccia per loro” ha dichiarato Pettinelli.

La prof di canto ha continuato affermando: “Quindi non solo non gliene frega niente se tu riuscirai a recuperare o meno, ma tra l’altro non ti reputano una minaccia, non abbastanza brava. E poi parliamo di questo ‘mazzo’ di cui parlano i tuoi compagni: ore e ore di lezioni GRATUITE da professionisti di modern, classico, hip hop, latino, contemporaneo. La possibilità di essere conosciuti a livello nazionale ed internazionale, di avere massaggi, fisioterapie, lezioni, tutto quello che serve per acquistare popolarità… un ‘mazzo tanto’ viene considerato. Forse dovreste preoccuparvi di ballare e di cantare, non di chi avete contro”.

Una volta tornata in casetta, Gaia ci ha tenuto a sottolineare alcuni concetti: “A me ha dato solo fastidio che voi non avete empatizzato con me. Ognuno può avere il proprio parere e il proprio giudizio, però non avete empatizzato. Avete pensato alla persona esterna a voi e non a quella che ha vissuto con voi qua dentro per 9 mesi. Non sono una persona che ama i conflitti, mi sono ritrovata a entrare da quella c***o di porta e vi ho sentiti parlare, e avete continuato a parlare. È difficile anche per me fare una scelta o non farla, ero in difficoltà anche io, ma io questa opportunità non la voglio perdere”.

