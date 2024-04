Amici 23: Gaia sostituita! Qual è il precedente nel talent? Ecco chi era il ballerino

Sostituzione ad Amici 23. Gaia infatti è stata sostituita in quanto ha subito un infortunio al ginocchio che le ha impedito di ballare e l’ha costretta ai box per tre settimane . Non si tratta della prima volta che avviene un episodio di questo tipo: c’è un precedente.

Prima di Gaia, a fermarsi ai box per lo stesso motivo erano stati Andreas Muller e Mattia Zenzola, che furono costretti ad abbandonare Amici, con l’opportunità di ritornare l’anno successivo (cosa che poi hanno fatto, vincendo le rispettive edizioni).

A Gaia, Maria De Filippi ha dato una doppia scelta: tornare ad Amici 24, oppure rimanere in Amici 23 facendosi sostituire da un’altra ballerina. L’insegnante Raimondo Todaro ha spiegato il tutto, osservando come nel corso delle edizioni scorse del talent fosse già accaduta una cosa del genere. Bisogna però riavvolgere i nastri per tornare ad Amici 7, quando Francesco Mariottini fu sostituito durante una prova in quanto si era fatto male: al suo posto scese in pista Cristina Da Villanova.

Ma quindi, la domanda che tutti si fanno è: chi prenderà il posto di Gaia? A quanto pare dovrebbe trattarsi di Lucia, che è stata l’ultima eliminata nella scorsa puntata.

Nelle scorse ore, intanto, Emanuel Lo ha scritto a Lucia dopo l’eliminazione da Amici 23.

