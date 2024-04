Amici 23: Holden sempre assente nei daytime! Spunta l'ipotesi attacchi di panico?

Mentre continuano le sfide del Serale di Amici 23, si accende il mistero sull’assenza di Holden dai daytime del programma: per quale motivo il cantante non è mai presente? Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Nel daytime andato in onda martedì scorso, in molti hanno notato che Holden non è mai comparso, né durante i momenti di gruppo, né durante la quotidianità in Casetta. La sua assenza ha generato una serie di polemiche oltre a preoccupazione e curiosità: alcuni hanno insinuato che questo potrebbe avere a che fare col fatto che Holden è il figlio di Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini.

Oltre a queste malelingue, l’ipotesi più concreta è che possa trattarsi di qualcosa di più serio: Holden potrebbe aver contratto il Covid ed essere stato, quindi, isolato dal resto degli allievi. Altri rumor hanno ipotizzato che possa trattarsi di un ‘isolamento’ dovuto al crollo di poche settimane fa: il cantante aveva, infatti, ammesso che lo scontro con Rudy Zerby aveva causato in lui alcuni attacchi di panico. Ad ogni modo, nessuna di queste ipotesi è stata confermata o smentita ma, vista la rigidità delle regole in Casetta, la sua assenza risulta molto inusuale. Cosa sarà successo davvero? Non ci resta che seguire i prossimi sviluppi.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su