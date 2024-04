Amici 23: Lil Jolie torna sui social per la prima volta dopo l'eliminazione! Le sue parole

Come avevamo previsto nelle nostre anticipazioni del Serale di Amici 23 di sabato 20 aprile, l’eliminata del ballottaggio sospeso è stata Lil Jolie: la cantante è tornata a parlare sui social per la prima dopo la sconfitta. Ma partiamo dall’inizio.

Nella puntata del Serale di Amici 23 di sabato 13 aprile, a causa dell’indecisione di Michele Bravi, non abbiamo assistito ad alcuna eliminazione, o meglio: le due allieve arrivate al ballottaggio finale erano Sarah e Lil Jolie e, dopo le esibizioni di entrambe le allieve, il giudice Michele Bravi ha chiesto di potersi prendere una settimana e, quindi, di posticipare l’eliminazione finale alla puntata di sabato 20 aprile

Alle due allieve è stato assegnato un brano da Bravi, da eseguire nella nuova puntata. Dopo essersi esibite, ad avere la meglio è stata Sarah e Lil Jolie ha dovuto abbandonare il talent show. Dopo la sua eliminazione, Lil Jolie è tornata a parlare sui social: “Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano, e quindi di essermi più vicina. Sarò per sempre grata ad Amici e a Maria. Grazie a tutti i vocal coach per aver dato voce alla mia voce. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO. Grazie grazie grazie e in bocca al lupo a tutti i miei compagni!” ha dichiarato l’ex allieva in un post X condiviso dal profilo di Amici News.

