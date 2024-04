Amici 23: le prime parole di Gaia dopo l'eliminazione dal talent show!

Prime parole di Gaia dopo l’eliminazione dal serale di Amici dello scorso weekend. La ballerina infatti ha affidato ad Instagram i suoi pensieri ed ha voluto tracciare un bilancio della sue esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

In un lungo post, dove ha voluto ringraziare tutti i professionisti e la stessa Maria De Filippi, Gaia afferma che “mii sono presa del tempo perché quest'esperienza a me ha cambiato la vita in quella casetta vivono e vivranno per sempre una marea di mie prime volte e la prima volta non si scorda mai!!!!!CHE ESPERIENZA sognante indescrivibile impossibile da realizzare..”.

Gaia confida che si sentiva che “era il mio anno questo lo sentivo dentro profondamente mi sentivo al posto giusto con le persone giuste circondata da musica e danza e voglia di farmi conoscere senza paura. Ho superato limiti impensabili ho abbattuto barriere e ho pianto tutti i giorni perché il pianto per me è sfogo e reputo vita anche quello! Mi sono aperta a me stessa e agli altri con sincerità e fiducia. Ho conosciuto dei ragazzi incredibili ho coltivato dei rapporti indelebili voglio un grande bene a tutti i ragazzi e ho a cuore un qualcosa di ognuno di loro! Questo è un posto meraviglioso e le persone che ci seguono 24su24 ci vivono con amore e si dedicano a noi senza farci mancare nulla infatti i grazie non basteranno mai”.

Gaia ha anche ringraziato Maria per “l'amore che nutre per ognuno di noi è un onore immenso”, ma cneh i ragazzi di Witty ed il pubblico.

