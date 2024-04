Amici 23: Raimondo Todaro scrive una toccante dedica a Gaia dopo l'eliminazione!

Sabato 20 aprile è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 23: nel corso del nuovo appuntamento con il talent show, abbiamo potuto assistere all’esito del combattuto ballottaggio tra Aurora (che sostituiva Gaia) e Sarah. Ad avere la meglio è stata la cantante e, con l’eliminazione di Aurora, Gaia ha dovuto abbandonare il talento show.

La reazione del coach di Gaia non è tardata ad arrivare: Raimondo Todaro ha pubblicato una foto nelle sue stories Instagram accompagnata da una dolce didascalia. Nell’immagine, allieva ed insegnante appaiono abbracciati al momento della consegna della maglia del Serale. Il ricordo è stato accompagnato dalla frase “Non cambiare mai Gaietta” accompagnata dall’emoticon di un cuore rosso. Al momento, la ballerina non è ancora intervenuta sui social per commentare o rilasciare il primo messaggio ai fan.

Tuttavia, Gaia ha già parlato del suo rapporto con il maestro di danza Todaro ad Amici 23 nella prima intervista rilasciata a WittyTv pochi istanti dopo la sua eliminazione, concludendo con alcuni buoni propositi per sé stessa: “Sicuramente prenderò le cose in maniera diversa e ballerò tanto. Mi prenderò molta più cura di me. Ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza. Sono triste, ma anche felice di come sia andata. E soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi, dalla danza ai sentimenti. Quindi sono felice per la prima volta di me stessa”. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Gaia ricambierà la dedica del suo maestro Raimondo Todaro.

