Amici 23: sapevate che Petit è il nipote di un noto volto della TV italiana?

Mentre continua la gara tra gli allievi di Amici 23 per aggiudicarsi la vittoria finale, conosciamo meglio uno dei concorrenti del talent show di questa edizione: Petit! Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il vero nome del cantante è Salvatore Moccia, è nato il 23 agosto 2005 a Roma. Inoltre, Petit ha origini partenopee da parte di padre e francesi da parte di madre: è cresciuto ascoltando Pino Daniele e Franco Califano che sono diventati, ben presto, i suoi artisti preferiti. Non si sa molto sulla sua vita privata, ma possiamo dirvi che Petit è il nipote di Nadia Rinaldi! Proprio l’attrice ha commentato un post di Salvatore in occasione del suo 18esimo compleanno: “Amore di zia, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguro tutto ciò che desideri, sei un ragazzo speciale, di una dolcezza unica, e spero che tutti i tuoi sogni e progetti prendano forma il più presto possibile”. Ma cosa l’ha spinto ad intraprendere la carriera musicale?

In seguito alla scomparsa della sua amata nonna, alla quale Petit era legatissimo, il ragazzo ha scritto i suoi primi brani e ha inciso i primi demo. Si è avvicinato al rap californiano e a quello italiano grazie ai Club Dogo. Nel luglio del 2023 ha pubblicato la sua prima canzone, Taki Taki e nello stesso anno ha deciso di mettersi alla prova partecipando ai casting di Amici 23. Come si concluderà il percorso di Petit nel talent show? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.

