Amici 23: SPOILER anticipazioni puntata di sabato 20 aprile! Chi è stato eliminato?

Ecco le anticipazioni su ciò che dobbiamo aspettarci di vedere nella quinta puntata del Serale di Amici 23 che andrà in onda sabato 20 aprile in prima serata, come di consueto, su Canale 5.

Grazie ad alcune talpe di Amici News, siamo in grado di fornirvi i dettagli su ciò che accadrà nella quinta puntata del Serale: vedremo l’esibizione dell’ospite musicale Enrico Nigiotti e il siparietto comico di Barbara Foria. Ma chi è stato eliminato tra Sarah e Lil Jolie? La scorsa puntata si era conclusa con un colpo di scena: al ballottaggio finale erano finite Sarah e Lil Jolie, ma per l’indecisione di Michele Bravi nessuna delle due allieve ha abbandonato il talent. Dopo l’ingresso dei giudici, Sarah e Lil Jolie si esibiranno e l’eliminata sarà Lil Jolie.

Prima manche

A sfidarsi saranno gli Zerbini-Cele contro i CuccaLo: nello scontro tra Holden e Sofia la sfida verrà annullata per indecisione di Giuseppe. Marisol si esibirà per il guanto di sfida contro Gaia ma sarà Marisol ad avere la meglio. Nella sfida tra Mida e Dustin sarà Mida a vincere. Tra Petit e Sarah sarà Petit ad aggiudicarsi la vittoria. A vincere saranno gli Zerbi-Cele e il ballottaggio sarà tra Sarah, Mida e Aurora.

Seconda manche

Scenderanno in campo gli Zerbi-Cele contro i Todarelli e anche questa volta gli Zerbi-Cele avranno la meglio: Holden vincerà contro Martina, Aurora (che ballerà per la prima volta per Gaia) avrà la meglio su Holden e Petit si aggiudicherà la vittoria contro Aurora.

Terza manche

Gli Zerbi-Cele sfideranno nuovamente i CuccaLo e avranno la meglio anche nella terza e ultima manche della serata: Dustin vincerà contro Sarah, Sofia avrà la meglio su Petit e Marisol si aggiudicherà la vittoria contro Sofia.

Ballottaggio finale

Al ballottaggio finale finiranno Mida (che canterà il suo nuovo brano, una vera hit estiva) e Sarah, che canterà il suo nuovo inedito, e Aurora. A salvarsi per primo sarà Mida e al ballottaggio finale finiranno Sarah e Aurora. Chi sarà l’allieva che dovrà lasciare per sempre la Scuola di Amici e la possibilità di aggiudicarsi il montepremi finale?

Su L'Attacco Dei Giganti The Complete Series (Box 4 Br) è uno dei più venduti di oggi.